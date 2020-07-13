«Севилья» — «Мальорка»: счет матча 2:0, обзор голов

Фрагмент матча
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В составе победителей голами отличились Лукас Окампос и Юссеф Эн-Несири.
«Севилья» с 66 очками находится на четвертом месте в таблице Примеры и уступает третьей команде чемпионата «Атлетико» лишь по дополнительным показателям.
При этом андалузцы уже ниже 4-го места в Ла Лиге не опустятся, что позволит им сыграть в Лиге чемпионов. «Мальорка» занимает 19-ю строчку с 32 очками.
Примера. 36-й тур
«Севилья» — «Мальорка» — 2:0 (1:0)
Голы: Окампос, 41 — с пенальти (1:0). Эн-Несири, 84 (2:0)«Севилья»: Буну, Хесус Навас, Кунде, Диегу Карлос, Регилон, Банега (Васкес, 82), Фернанду Режес, Оливер Торрес (Эн-Несири, 63), Хоан Хордан (Гудель, 70), Окампос (де Йонг, 82), Эль-Хаддади (Сусо, 70)«Мальорка»: Рейна, Райльо, Седлар, Гамес (Трайковски, 72), Севилья (Сенье, 86), Посо, Кубо (Чаваррия, 86), Д.Родригес, Баба (Джуниор, 65), Будимир, Кучо Эрнандес (Пратс, 72)Предупреждения: Будимир, 36. Хоан Хордан, 44. Гамес, 53. Буну, 65. Эн-Несири, 83