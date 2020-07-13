«Севилья» — «Мальорка»: счет матча 2:0, обзор голов

В матче 36-го тура чемпионата Испанииодержала домашнюю победу надсо счетом 2:0.

В составе победителей голами отличились Лукас Окампос и Юссеф Эн-Несири.

«Севилья» с 66 очками находится на четвертом месте в таблице Примеры и уступает третьей команде чемпионата «Атлетико» лишь по дополнительным показателям.

При этом андалузцы уже ниже 4-го места в Ла Лиге не опустятся, что позволит им сыграть в Лиге чемпионов. «Мальорка» занимает 19-ю строчку с 32 очками.