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    • «Севилья» обыграла «Мальорку» и гарантировала себе путевку в ЛЧ
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    «Севилья» обыграла «Мальорку» и гарантировала себе путевку в ЛЧ

    «Севилья» — «Мальорка»: счет матча 2:0, обзор голов

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    В матче 36-го тура чемпионата Испании «Севилья» одержала домашнюю победу над «Мальоркой» со счетом 2:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе победителей голами отличились Лукас Окампос и Юссеф Эн-Несири.

    «Севилья» с 66 очками находится на четвертом месте в таблице Примеры и уступает третьей команде чемпионата «Атлетико» лишь по дополнительным показателям.

    При этом андалузцы уже ниже 4-го места в Ла Лиге не опустятся, что позволит им сыграть в Лиге чемпионов. «Мальорка» занимает 19-ю строчку с 32 очками.

    Примера. 36-й тур
    «Севилья» — «Мальорка» — 2:0 (1:0)
    Голы: Окампос, 41 — с пенальти (1:0). Эн-Несири, 84 (2:0)«Севилья»: Буну, Хесус Навас, Кунде, Диегу Карлос, Регилон, Банега (Васкес, 82), Фернанду Режес, Оливер Торрес (Эн-Несири, 63), Хоан Хордан (Гудель, 70), Окампос (де Йонг, 82), Эль-Хаддади (Сусо, 70)«Мальорка»: Рейна, Райльо, Седлар, Гамес (Трайковски, 72), Севилья (Сенье, 86), Посо, Кубо (Чаваррия, 86), Д.Родригес, Баба (Джуниор, 65), Будимир, Кучо Эрнандес (Пратс, 72)Предупреждения: Будимир, 36. Хоан Хордан, 44. Гамес, 53. Буну, 65. Эн-Несири, 83
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