«Наполи» — «Милан»: счет матча 2:2

В матче 32-го тура чемпионата Италиина своем поле сыграл вничью ссо счетом 2:2.

В составе хозяев поля отличились Джованни Ди Лоренцо и Дрис Мертенс.

За миланцев голы забили Тео Эрнандес и Франк Кесси.

У гостей в концовке матча Алексис Салемакерс в течение двух минут получил две желтые карточки и покинул поле.

«Наполи» с 52 очками занимает шестое место в турнирной таблице Серии А. «Милан» (50) — седьмой. Беспроигрышная серия команды составляет шесть матчей.