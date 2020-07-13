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    • «Милан» на выезде поделил очки с «Наполи»
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    «Милан» на выезде поделил очки с «Наполи»

    «Наполи» — «Милан»: счет матча 2:2

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    В матче 32-го тура чемпионата Италии «Наполи» на своем поле сыграл вничью с «Миланом» со счетом 2:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе хозяев поля отличились Джованни Ди Лоренцо и Дрис Мертенс.

    За миланцев голы забили Тео Эрнандес и Франк Кесси.

    У гостей в концовке матча Алексис Салемакерс в течение двух минут получил две желтые карточки и покинул поле.

    «Наполи» с 52 очками занимает шестое место в турнирной таблице Серии А. «Милан» (50) — седьмой. Беспроигрышная серия команды составляет шесть матчей.

    Серия А. 32-й тур
    «Наполи» — «Милан» — 2:2 (1:1)
    Голы: Эрнандез, 20 (0:1). Ди Лоренцо, 34 (1:1). Мертенс, 60 (2:1). Кессье, 73 — с пенальти (2:2)«Наполи»: Оспина, Мариу Руй, Максимович, Кулибали, Ди Лоренцо, Зелиньски, Лоботка (Эльмас, 65), Руис (Демме, 65), Кальехон (Политано, 84), Мертенс (Милик, 74), Инсинье (Лосано, 74)«Милан»: Доннарумма, Кьер, Романьоли, Конти, Эрнандез, Беннасер, Кессье, Лукас Пакета (Салемакерс, 46), Ибрагимович (Бонавентура, 61), Ребич (Крунич, 89), Хакан Чалханоглу (Леан, 61)Предупреждения: Ди Лоренцо, 10. Мариу Руй, 30. Эрнандез, 75. Конти, 77. Салемакерс, 85Удаление: Салемакерс, 87
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