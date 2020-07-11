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    Симоне Индзаги: Наше Скудетто — завоевание путевки в Лигу чемпионов

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    Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги поделился мыслями после поражения от «Сассуоло» (1:2).

    Симоне Индзаги
    Симоне Индзаги

    «Парни выложились полностью. Увы, сейчас этого недостаточно. Мы много общались с футболистами в последние дни, просто дело в очень сложном календаре.

    У "Сассуоло" есть возможность поменять 9 из 11 игроков стартового состава, выступавших пару дней назад. А мы просто пришли к тому, что скопировали сценарий матча с "Лечче" (1:2). Сначала вышли вперед, затем проиграли матч в концовке.

    Мы в недостаточно хорошей форме и пропускаем мячи, которые три месяца назад не пропустили бы.

    Главное сожаление заключается в том, что парни тренировались во время карантина, но уже через 10 минут после рестарта проблемы посыпались на нас. Лукас Лейва, Данило Катальди, Адам Марушич, Луис Фелипе, Хоакин Корреа, Бобби Адеканье — у всех возникли проблемы. А мы думали, что нам придется обходиться только без Сенада Лулича.

    Нам нужно набрать еще несколько очков, ведь наше cкудетто — завоевание путевки в Лигу чемпионов. Разговоры о победе в Серии А всегда были преувеличением, давайте смотреть правде в лицо.

    Это не означает, что мы поднимем руки вверх. В ЛЧ в следующем сезоне у нас будет возможность чаще проводить ротацию состава», — цитирует Индзаги Sky Sport Italia. 0

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