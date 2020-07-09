ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиБудущее Месси под вопросом. Покинет ли мировая звезда «Барселону» и Европу?
  • 18:58
    • Гол Погребняка принес «Уралу» победу над «Динамо»
  • 18:43
    • Газизов: Вместе со «Спартаком» достигнем больших и серьезных результатов
  • 17:31
    • «Уфа» подтвердила переход Газизова на должность гендиректора «Спартака»
  • 17:13
    • «Спартак» может усилиться игроком «Уфы» в межсезонье
  • 16:45
    • СМИ: у футболиста «Реала» подозревают коронавирус
    Все новости спорта

    Гол Погребняка принес «Уралу» победу над «Динамо»

    «Урал» — «Динамо»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол РПЛ Футбол России Динамо Урал Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Екатеринбургский «Урал» одержал домашнюю победу над московским «Динамо» (2:1) в матче 27-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 22-й минуте. Уральцы подловили москвичей на быстрой атаке, Эль-Кабир убежал по левому флангу, ворвался в штрафную и на исполнение пробил в дальний нижний угол.

    На 31-й минуте динамовцы разыграли угловой, Юсупов с левого края дошёл до лицевой и прострелил во вратарскую, а мяч от ноги хавбека хозяев Романа Емельянова влетел в сетку ворот «Урала».

    А на второй добавленной минуте Панюков убежал по правому флангу и навесил в штрафную «Динамо» — мяч от Морозова отскочил к Павлу Погребняку, который с пяти метров с разворота поразил ворота москвичей.

    «Урал» набрал 35 очков и занимает седьмое место в таблице РПЛ. «Динамо» на девятом месте — 32 очка.

    В следующем туре «Урал» на выезде сыграет с «Краснодаром». «Динамо» примет «Крылья Советов».

    РПЛ. 27-й тур
    «Урал» (Екатеринбург) — «Динамо» (Москва) — 2:1 (1:1)
    Голы: Эль-Кабир, 22 (1:0). Емельянов, 31 — в свои ворота (1:1). Погребняк, 90+2 (2:1)«Урал»: Годзюр, Герасимов, Кулаков, Емельянов, Бумаль (Бавин, 79), Егорычев (Панюков, 74), Калинин, Эль-Кабир, Аугустыняк, Бикфалви (Погребняк, 79), Кухарчик (Ефремов, 66)«Динамо»: Шунин, Нойштедтер, Шуньич, Ордец, Скопинцев, Юсупов (Хильемарк, 58), Соснин (Морозов, 46), Жоаузинью (Карапузов, 46), Игбун, Комличенко (Данилин, 67), Филипп (Панченко, 77)Предупреждения: Игбун, 29. Соснин, 42. Бумаль, 51. Нойштедтер, 83. Погребняк, 90+4
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Старые песни о главном. «Спартак» опять винит судейство, а «Локо» буксует
  • 02:31
    •
  • Прогноз
  • «Рубин» — «Краснодар»
  • 2.12
  • Сегодня в 20:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Краснодар» поедет в Казань за очками
  • «Рубин» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Приблизится ли «МЮ» вплотную к «Лестеру»?
  • «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 3.50
    •
  • Справится ли «Тоттенхэм» с одним из аутсайдеров АПЛ?
  • «Борнмут» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.58
  • Экспресс дня 9 июля
  • Сегодня в 22:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Рубин — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Борнмут — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Атлетик — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Верона — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Реал — Алавес
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.64
  • Экспресс дня 10 июля
  • Завтра в 23:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Спортинг — Санта-Клара
  • Футбол
  • Завтра в 21:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры