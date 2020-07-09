«Урал» — «Динамо»: счет матча 2:1, обзор голов

Екатеринбургскийодержал домашнюю победу над московским(2:1) в матче 27-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт на 22-й минуте. Уральцы подловили москвичей на быстрой атаке, Эль-Кабир убежал по левому флангу, ворвался в штрафную и на исполнение пробил в дальний нижний угол.

На 31-й минуте динамовцы разыграли угловой, Юсупов с левого края дошёл до лицевой и прострелил во вратарскую, а мяч от ноги хавбека хозяев Романа Емельянова влетел в сетку ворот «Урала».

А на второй добавленной минуте Панюков убежал по правому флангу и навесил в штрафную «Динамо» — мяч от Морозова отскочил к Павлу Погребняку, который с пяти метров с разворота поразил ворота москвичей.

«Урал» набрал 35 очков и занимает седьмое место в таблице РПЛ. «Динамо» на девятом месте — 32 очка.

В следующем туре «Урал» на выезде сыграет с «Краснодаром». «Динамо» примет «Крылья Советов».