«Урал» — «Динамо»: счет матча 2:1, обзор голов

Счет в матче был открыт на 22-й минуте. Уральцы подловили москвичей на быстрой атаке, Эль-Кабир убежал по левому флангу, ворвался в штрафную и на исполнение пробил в дальний нижний угол.
На 31-й минуте динамовцы разыграли угловой, Юсупов с левого края дошёл до лицевой и прострелил во вратарскую, а мяч от ноги хавбека хозяев Романа Емельянова влетел в сетку ворот «Урала».
А на второй добавленной минуте Панюков убежал по правому флангу и навесил в штрафную «Динамо» — мяч от Морозова отскочил к Павлу Погребняку, который с пяти метров с разворота поразил ворота москвичей.
«Урал» набрал 35 очков и занимает седьмое место в таблице РПЛ. «Динамо» на девятом месте — 32 очка.
В следующем туре «Урал» на выезде сыграет с «Краснодаром». «Динамо» примет «Крылья Советов».