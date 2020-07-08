«Ростов» — «Уфа»: счет матча 1:2, обзор голов

в домашнем матче 27-го тура российской Премьер-лиги потерпел поражение от— 1:2.

«Желто-синие» вышли вперед на 27-й минуте благодаря точному удару головой шведа Денниса Хаджикадунича.

Гостям помог отыграться на 69-й минуте пенальти, который реализовал Даниил Фомин.

А еще через шесть минут отличился Вячеслав Кротов с передачи Алексея Никитина и принес победу коллективу из Башкирии.

РПЛ. 27-й тур «Ростов» — «Уфа» — 1:2 (1:0) Голы: 1:0 — 27 Хаджикадунич, 1:1 — 68, пенальти Фомин, 1:2 — 75 Кротов«Ростов»: Песьяков, Осипенко, Чернов, Хаджикадунич, Байрамян (Логашов, 67), Попов (Глебов, 67), Мамаев, Зайнутдинов (Саплинов, 76), Норманн, Ионов, Шомуродов (Прошляков, 86)«Уфа»: Беленов, Круговой, Табидзе, Сухов (Урунов, 63), Никитин, Фомин, Голубев, Гиоргобиани (Кротов, 62), Алиев, Аликин, Агаларов (Козлов, 62)Предупреждения: Попов (45), Табидзе (61), Байрамян (67), Глебов (83), Алиев (85), Норманн (86), Прошляков (89), Логашов (90+1)

В турнирной таблице РПЛ «Ростов» занимает пятое место (43 очка), а «Уфа» — шестое (36 очков). 0