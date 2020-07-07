СМИ: «Барселона» хочет снизить зарплату Месси

Руководствопланирует сократить зарплату капитана команды, сообщает El Chiringuito TV.

По информации источника, президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу в ближайшее время сообщит лидеру «сине-гранатовых» о принятом решении понизить его зарплату.

Ранее стало известно, что клуб платит Месси € 90 млн в год, из которых половина уходит на выплату налогов.

Контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до окончания следующего сезона. Ранее сообщалось, что игрок намерен покинуть каталонский клуб.

В текущем сезоне испанского чемпионата Месси провёл 29 матчей, забил 22 гола и сделал 20 результативных передач. 0