«Кайрат» объявил о прибытии Вагнера Лава в Казахстан

«Добро пожаловать, Вагнер!» — гласит подпись на трех языках к фото Вагнера из аэропорта.
36-летний бразилец успешно решил визовые вопросы, а также сдал тесты на коронавирус на родине. Они показали отрицательный результат.
🇰🇿 Қош келдің, Вагнер!— ФК «Кайрат» (@fc_kairat) July 5, 2020
🇧🇷 Bem vindo, Vagner!
🇷🇺 Добро пожаловать, Вагнер! pic.twitter.com/GgKjbhYUoa
Ранее сообщалось, что Вагнер разорвал контракт с «Коринтианс», чтобы вернуться в ЦСКА. 23 июня форвард объявил о своем переходе в казахстанский «Кайрат», однако до сих пор руководство клуба официально не подтверждало информацию о трансфере.
Бразилец являлся свободным агентом, поэтому достался казахстанскому клубу бесплатно. Условия личного контракт игрока не разглашаются.