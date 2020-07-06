«Кайрат» объявил о прибытии Вагнера Лава в Казахстан

Новичокприехал в Казахстан, сообщает пресс-служба клуба.

«Добро пожаловать, Вагнер!» — гласит подпись на трех языках к фото Вагнера из аэропорта.

36-летний бразилец успешно решил визовые вопросы, а также сдал тесты на коронавирус на родине. Они показали отрицательный результат.

Ранее сообщалось, что Вагнер разорвал контракт с «Коринтианс», чтобы вернуться в ЦСКА. 23 июня форвард объявил о своем переходе в казахстанский «Кайрат», однако до сих пор руководство клуба официально не подтверждало информацию о трансфере.

Бразилец являлся свободным агентом, поэтому достался казахстанскому клубу бесплатно. Условия личного контракт игрока не разглашаются.

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