УЕФА поздравил «Зенит» с досрочным чемпионством
globallookpress.com
Накануне питерцы обыграли «Краснодар» (4:2) и за четыре тура до окончания турнира стали недосягаем для соперников в турнирной таблице.
«Увидимся в Лиге чемпионов», — говорится в Twitter УЕФА.
Увидимся в #ЛигаЧемпионов 🏆 https://t.co/GQtNgqyFGT— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) July 5, 2020
«Зенит» обеспечил себе участие на групповом этапе следующего розыгрыша Лиги чемпионов. Своих соперников «сине-бело-голубые» узнают 1 октября 2020 года на жеребьевке в Афинах.