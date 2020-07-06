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    УЕФА поздравил «Зенит» с досрочным чемпионством

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    В УЕФА прокомментировали досрочное чемпионство «Зенита» в чемпионате России.

    УЕФА поздравил «Зенит» с досрочным чемпионством
    УЕФА поздравил «Зенит» с досрочным чемпионством

    Накануне питерцы обыграли «Краснодар» (4:2) и за четыре тура до окончания турнира стали недосягаем для соперников в турнирной таблице.

    «Увидимся в Лиге чемпионов», — говорится в Twitter УЕФА.

    «Зенит» обеспечил себе участие на групповом этапе следующего розыгрыша Лиги чемпионов. Своих соперников «сине-бело-голубые» узнают 1 октября 2020 года на жеребьевке в Афинах.

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