УЕФА поздравил «Зенит» с досрочным чемпионством

В УЕФА прокомментировали досрочное чемпионствов чемпионате России.

Накануне питерцы обыграли «Краснодар» (4:2) и за четыре тура до окончания турнира стали недосягаем для соперников в турнирной таблице.

«Увидимся в Лиге чемпионов», — говорится в Twitter УЕФА.

«Зенит» обеспечил себе участие на групповом этапе следующего розыгрыша Лиги чемпионов. Своих соперников «сине-бело-голубые» узнают 1 октября 2020 года на жеребьевке в Афинах.

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