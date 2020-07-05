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    «Саутгемптон» нанес поражение «Манчестер Сити»

    «Саутгемптон» — «Манчестер Сити»: счет матча 1:0, обзор гола

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    «Саутгемптон» одержал победу над «Манчестер Сити» в домашнем матче 33-го тура английской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла на стадионе «Сент-Мэри», завершилась со счетом 1:0.

    Единственный гол «святые» забили на 16-й минуте. Александр Зинченко потерял мяч в центре поля, после чего Че Адамс дальним ударом перебросил сферу через Эдерсона, который далеко вышел из своих ворот.

    АПЛ. 33-й тур
    «Саутгемптон» — «Манчестер Сити» — 1:0 (1:0)
    Гол: 1:0 — 16 Адамс«Саутгемптон»: Маккарти, Бертран, Беднарек, Уокер-Питерс, Стивенс, Ромеу, Армстронг, Редмонд, Уорд-Проуз, Ингз, Адамс (Лонг, 70)«Манчестер Сити»: Эдерсон, Лапорт, Эрик Гарсия, Жоау Канселу, Зинченко, Бернарду Силва, Фернандиньо, Стерлинг (Фоден, 59), Сильва, Марез (де Брюйне, 59), Габриэл ЖезусПредупреждения: Ромеу (45), Фернандиньо (57), Габриэл Жезус (86)

    В турнирной таблице АПЛ «Саутгемптон» занимает 13-е место (43 очка), а «Манчестер Сити» — второе (66 очков). 0

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