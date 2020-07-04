Семак — лучший тренер РПЛ в июне

Наставникпризнан лучшим тренером российской Премьер-лиги в июне, сообщает пресс-служба турнира.

За Семака проголосовали болельщики и РПЛ. Эксперты телеканала «Матч Премьер» отдали свой голос за Игоря Шалимова, который возглавляет грозненский «Ахмат».

В трех матчах под руководством Семака «Зенит» одержал три победы. Также на награду претендовали серб Марко Николич из «Локомотива», Вадим Евсеев из «Уфы» и Валерий Карпин из «Ростова».

📢 Сергей Семак — лучший тренер июня!

📊 За главного тренера «Зенита» проголосовали болельщики и РПЛ. Эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР отдали свой голос за Игоря Шалимова.#ТренерМесяца #ТинькоффРПЛ #РПЛтопчик pic.twitter.com/uHq4P0QONI — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 4, 2020

В таблице РПЛ «Зенит» оторвался от преследователей на 11 очков за пять туров до конца сезона и теоретически может обеспечить чемпионство уже 5 июля в игре с «Краснодаром».

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