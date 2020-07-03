«Рома» — «Удинезе»: счет матча 0:2, обзор голов

В матче 29-го тура итальянской Серии Апотерпела домашнее поражение отсо счетом 0:2.

Гости открыли счет на 12-й минуте — отличился нападающий Кевин Ласанья, а на 78-й минуте преимущество «Удинезе» удвоил македонский форвард Илия Несторовски.

Два ассиста на свой счет записал хавбек Родриго Де Пауль.

Отметим, что с 29-й минуты «Рома» играла в меньшинстве — аргентинский форвард Диего Перотти получил прямую красную карточку за очень грубый фол против Бекао.

Римская команда занимает 5-е место в турнирной таблице Серии А, а «Удинезе» поднялся на 14-е место 0