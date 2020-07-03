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    «Рома» в меньшинстве проиграла «Удинезе»

    «Рома» — «Удинезе»: счет матча 0:2, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Рома Удинезе Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 29-го тура итальянской Серии А «Рома» потерпела домашнее поражение от «Удинезе» со счетом 0:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Гости открыли счет на 12-й минуте — отличился нападающий Кевин Ласанья, а на 78-й минуте преимущество «Удинезе» удвоил македонский форвард Илия Несторовски.

    Два ассиста на свой счет записал хавбек Родриго Де Пауль.

    Отметим, что с 29-й минуты «Рома» играла в меньшинстве — аргентинский форвард Диего Перотти получил прямую красную карточку за очень грубый фол против Бекао.

    Римская команда занимает 5-е место в турнирной таблице Серии А, а «Удинезе» поднялся на 14-е место 0

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