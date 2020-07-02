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    Каборе сдал отрицательный тест на коронавирус

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    Полузащитник «Динамо» Шарль Каборе близок к возвращению в строй. Накануне он сдал отрицательный тест на коронавирус, сообщил агент игрока Дмитрий Селюк.

    Шарль Каборе
    Шарль Каборе

    «Шарль и его жена чувствуют себя хорошо. Новые тесты на коронавирус дали отрицательный результат, они практически поправились. Их будут тестировать еще раз.

    Если тесты снова покажут отрицательный результат, то уже к концу недели их выпишут. После этого Шарль будет готов вернуться в строй и помочь "Динамо" попасть в еврокубки», — цитирует Селюка Sport24.

    Ранее «Динамо» объявило, что трое игроков клуба сдали положительный тест на COVID-19. Помимо Каборе зараженными оказались хавбек Себастьян Шиманьски и нападающий Клинтон Н’Жье. 0

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