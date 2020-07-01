Влашич назвал ситуацию с Гончаренко «странной»

Полузащитникпрокомментировал победу надв матче 25-го тура РПЛ (2:0), а также высказался об отъезде и возвращении

«Хорошая игра, дерби. Мы долго не могли победить, поэтому сегодня нам было тяжело, для нас было очень важно победить. К счастью, это получилось. Мы сегодня немного изменили игру, не давали "Спартаку" много возможностей. Я думаю, мы заслужили эту победу. После матча соперники поздравили нас с победой, ничего особенного не было.

Ситуация с Гончаренко действительно странная, но все люди совершают ошибки. Мы в клубе — одна семья.

Могу сказать, что в РПЛ играют в более оборонительный футбол, чем в чемпионатах, в которых я играл раньше. В той же Бундеслиге вы увидите более открытый сезон. Что касается моего будущего здесь, то посмотрим, что будет в следующем сезоне», — цитирует Влашича Sport24.

ЦСКА с 40 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» — 32 балла и шестая строчка. 0