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    Черевченко покинул тульский «Арсенал»

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    Игорь Черевченко покинул пост главного тренера тульского «Арсенала».

    Игорь Черевченко
    Игорь Черевченко

    Об этом сообщает официальный сайт клуба.

    «По итогам матча 25-го тура чемпионата России "Арсенал" — "Ахмат" (1:3) руководство клуба приняло решение принять отставку главного тренера Игоря Черевченко», — говорится в заявлении клуба.

    К заключительным турам РПЛ команду будут готовить работавший в фарм-клубе «Арсенала» новомосковском «Химике-Арсенале» Сергей Подпалый и наставник молодежки «красно-желтых» Николай Ковардаев.

    Черевченко возглавлял «Арсенал» с ноября 2018 года.

    После 25 матчей «Арсенал» занимает десятое место в таблице РПЛ. 0

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