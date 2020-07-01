Черевченко покинул тульский «Арсенал»

Чем закончится для «Краснодара» первый матч после возобновления РПЛ? «Ростов» — «Краснодар». Прогноз и ставки 1.75

Увидим ли мы в Манчестере результативную игру? «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки 1.60