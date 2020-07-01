Черевченко покинул тульский «Арсенал»

Игорь Черевченко
globallookpress.com
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
«По итогам матча 25-го тура чемпионата России "Арсенал" — "Ахмат" (1:3) руководство клуба приняло решение принять отставку главного тренера Игоря Черевченко», — говорится в заявлении клуба.
К заключительным турам РПЛ команду будут готовить работавший в фарм-клубе «Арсенала» новомосковском «Химике-Арсенале» Сергей Подпалый и наставник молодежки «красно-желтых» Николай Ковардаев.
Черевченко возглавлял «Арсенал» с ноября 2018 года.
После 25 матчей «Арсенал» занимает десятое место в таблице РПЛ. 0