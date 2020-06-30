«МЮ» продлил аренды Санчеса и Смоллинга

продлил аренды еще двух футболистов, выступающих в чемпионате Италии, сообщает The Telegraph.

По информации источника, до конца текущего розыгрыша Серии А будут выступать защитник Крис Смоллинг, играющий за «Рому», и форвард Алексис Санчес, проводящий сезон в «Интере».

Футболистам будет запрещено играть в Лиге Европы, так как английский клуб хочет избежать травм, которые могут поставить под угрозу их продажу.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер не рассчитывает на футболистов в будущем.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии Смоллинг провел 23 матча, забив в них два гола. На счету Санчеса 1 гол в 12 играх. 0