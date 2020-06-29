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    СМИ: «Барселона» и «Ювентус» произвели обмен игроками

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    Как сообщает Goal, в понедельник, 29 июня, будет официально объявлено о переходе хавбека Миралема Пьянича в «Барселону» и полузащитника Артура в «Ювентус».

    Миралем Пьянич
    Миралем Пьянич

    Как передает источник, босниец уже подписал контракт с сине-гранатовыми, а бразилец поставил подпись под контрактом со «старой синьорой».

    Отмечается, что трансферы хавбеков будут совершены отдельно друг от друга, что позволит обоим клубам избежать проблем с финансовым фейр-плей. «Ювентус» заплатит «Барселоне» за Артура 70 миллионов евро, а каталонцы выплатят туринцам за Пьянича 60 миллионов.

    Артур выступает за «Барселону» с 2018 года, а 30-летний Пьянич является игроком «Ювентуса» с 2016 года. 0

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