СМИ: «Барселона» и «Ювентус» произвели обмен игроками

Как сообщает Goal, в понедельник, 29 июня, будет официально объявлено о переходе хавбекаи полузащитника

Как передает источник, босниец уже подписал контракт с сине-гранатовыми, а бразилец поставил подпись под контрактом со «старой синьорой».

Отмечается, что трансферы хавбеков будут совершены отдельно друг от друга, что позволит обоим клубам избежать проблем с финансовым фейр-плей. «Ювентус» заплатит «Барселоне» за Артура 70 миллионов евро, а каталонцы выплатят туринцам за Пьянича 60 миллионов.

Артур выступает за «Барселону» с 2018 года, а 30-летний Пьянич является игроком «Ювентуса» с 2016 года. 0