Суарес: Мы отдаём много очков на выезде

Нападающийпрокомментировал результат матча с, в котором команда потеряла два очка, сыграв вничью 2:2.

«Я счастлив, что смог помочь команде, но в целом у меня остались чувства гнева и разочарования. Мы потеряли два очка, и есть много вещей, которые нам нужно улучшать. Мы отдаём много очков на выезде, чего с нами раньше не происходило. Мы чувствуем себя очень плохо, потому что потеряли ещё два очка в борьбе за титул. Наша судьба была в наших руках, а теперь нам придётся ждать, пока "Реал" оступится здесь и там, поэтому мы разочарованы, что потеряли два очка», — приводит слова уругвайца Суареса Indian Express.

Напомним, что Суарес забил все два мяча «каталонцев» в этой встрече. 0