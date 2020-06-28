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    Суарес: Мы отдаём много очков на выезде

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    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал результат матча с «Сельтой», в котором команда потеряла два очка, сыграв вничью 2:2.

    Луис Суарес
    Луис Суарес

    «Я счастлив, что смог помочь команде, но в целом у меня остались чувства гнева и разочарования. Мы потеряли два очка, и есть много вещей, которые нам нужно улучшать. Мы отдаём много очков на выезде, чего с нами раньше не происходило. Мы чувствуем себя очень плохо, потому что потеряли ещё два очка в борьбе за титул. Наша судьба была в наших руках, а теперь нам придётся ждать, пока "Реал" оступится здесь и там, поэтому мы разочарованы, что потеряли два очка», — приводит слова уругвайца Суареса Indian Express.

    Напомним, что Суарес забил все два мяча «каталонцев» в этой встрече. 0

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