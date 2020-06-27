Ещенко: Если бы играла другая команда, ей бы засчитали гол

Защитник «Спартака»эмоционально отреагировал на исход матча 24-го тура РПЛ против «Уфы» (0:0).

В концовке встречи был отменен гол красно-белых: в моменте у Самюэля Жиго был зафиксирован офсайд.

«На левом фланге игралось нормально. Это ничего, что не родная позиция. Объяснили, что и как делать. Непривычно, но нормально.

Концовка матча? Насчет офсайда ничего не могу сказать. А пересек мяч или нет — зависит от ракурса.

Если бы играла другая команда, может, ей бы засчитали такой гол. Мы должны были сегодня выигрывать. "Уфа" отскочила.

Кто про какую команду подумает, пусть так и будет. А вчера играли четыре команды! Давайте не будем придираться к словам. Не знаю, что вам сказать. Все все поняли.

Судья сказал, что игрок мешал вратарю в первом моменте. А по второму он ничего не сказал. Столько камер стоит — повсюду, сбоку, сверху.

Может, надо еще больше камер ставить. Что есть ВАР, что нету — все равно делают по-своему. Зачем смотреть ВАР, если потом извиняются за свои решения?», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0