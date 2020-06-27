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    «Вулверхэмптон» снова выиграл «всухую»

    «Астон Вилла» — «Вулверхэмптон»: счет 0:1, обзор гола

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    «Вулверхэмптон» одержал очередную победу в рамках 32 тура АПЛ. команда Эшпириту Санту обыграла «Астон Виллу» (0:1).

    Жоау Моутинью
    Жоау Моутинью

    Единственный мяч «волки» забили на 62 минуте. Джонни Кастро приняв мяч, откинул его под удар Леандеру Дендокеру, который левой ногой попал в нижний дальний угол ворот.

    «Вулверхэмптон» набрал 52 очка. Команда временно поднялась на 6 место, обойдя «Ман Юнайтед». «Астон Вилла» остается на 19 месте. У хозяев 27 очков, но шансы на спасение по-прежнему имеются.

    АПЛ. 32 тур
    «Астон Вилла» — «Вулверхэмптон» — 0:1
    Гол: 0:1 — 62 Дендонкер«Астон Вилла»: Нюланд, Хоз, Таргетт (Тэйлор, 11), Конса (Аль-Мухаммади, 60), Мингз, Хурихэйн (Макгинн, 60), Дуглас Луис, Накамба (Трезеге, 82), Грилиш, Саматта, Дэвис (Эль-Гази, 82)«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Доэрти, Боли, Коуди, Кастро, Моутинью, Саисс, Дендонкер, Рубен Невеш, Хименес (Нету, 85), Диогу Жота (Траоре, 60)Предупреждения: Мингз (18), Рубен Невеш (90)
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