«Астон Вилла» — «Вулверхэмптон»: счет 0:1, обзор гола

одержал очередную победу в рамках 32 тура АПЛ. команда Эшпириту Санту обыграла(0:1).

Единственный мяч «волки» забили на 62 минуте. Джонни Кастро приняв мяч, откинул его под удар Леандеру Дендокеру, который левой ногой попал в нижний дальний угол ворот.

«Вулверхэмптон» набрал 52 очка. Команда временно поднялась на 6 место, обойдя «Ман Юнайтед». «Астон Вилла» остается на 19 месте. У хозяев 27 очков, но шансы на спасение по-прежнему имеются.