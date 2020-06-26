Далглиш: Клопп олицетворяет все, что символизирует «Ливерпуль»

Легендаподелился эмоциями от долгожданного чемпионства команды.

«Последние два года и с тех пор, как Юрген пришел, все складывалось очень положительно. Он был фантастическим и олицетворяет все, что символизирует "Ливерпуль".

Чего бы они ни достигли, они это заслужили. Вперед и вверх! У нас еще много счастливых дней, которые мы с нетерпением ждем, пока Юрген здесь», — сказал Далглиш BT Sport.

Напомним, накануне «Челси» одержал домашнюю победу над «Манчестер Сити» со счетом 2:1, которая позволила «Ливерпулю» досрочно стать чемпионом. 0