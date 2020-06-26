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    Далглиш: Клопп олицетворяет все, что символизирует «Ливерпуль»

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    Легенда «Ливерпуля» Кенни Далглиш поделился эмоциями от долгожданного чемпионства команды.

    Кенни Далглиш
    Кенни Далглиш

    «Последние два года и с тех пор, как Юрген пришел, все складывалось очень положительно. Он был фантастическим и олицетворяет все, что символизирует "Ливерпуль".

    Чего бы они ни достигли, они это заслужили. Вперед и вверх! У нас еще много счастливых дней, которые мы с нетерпением ждем, пока Юрген здесь», — сказал Далглиш BT Sport.

    Напомним, накануне «Челси» одержал домашнюю победу над «Манчестер Сити» со счетом 2:1, которая позволила «Ливерпулю» досрочно стать чемпионом. 0

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