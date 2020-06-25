«Валенсия» потерпела поражение в 31-м туре Ла Лиги

В рамках 31-го тура чемпионата Испаниипринимал

Хозяева поля вышли вперед на 16-й минуте благодаря автоголу, которым отметился Жоффрей Кондогбия.

Отыграться «летучие мыши» так и не сумели. К тому же они завершали матч в меньшинстве. На 89-й минуте Эльяким Мангала получил второе предупреждение и был удален с поля.

Россиянин Денис Черышев вышел на замену на 62-й минуте матча.

После этого матча «Валенсия», у которой 46 очков, осталась на восьмом месте в турнирной таблице Примеры. «Эйбар» набрал 32 очка и располагается на 17-й строчке.