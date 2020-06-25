«Валенсия» потерпела поражение в 31-м туре Ла Лиги

«Эйбар» — «Валенсия»
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Хозяева поля вышли вперед на 16-й минуте благодаря автоголу, которым отметился Жоффрей Кондогбия.
Отыграться «летучие мыши» так и не сумели. К тому же они завершали матч в меньшинстве. На 89-й минуте Эльяким Мангала получил второе предупреждение и был удален с поля.
Россиянин Денис Черышев вышел на замену на 62-й минуте матча.
После этого матча «Валенсия», у которой 46 очков, осталась на восьмом месте в турнирной таблице Примеры. «Эйбар» набрал 32 очка и располагается на 17-й строчке.
Примера. 31-й тур
«Эйбар» — «Валенсия» — 1:0 (1:0)
Гол: Кондогбия, 16 — в свои ворота«Эйбар»: Дмитрович, Хосе Анхель, Бигас, Корреа, Оливейра, Эскаланте, Экспосито, Педро Леон (Кристофоро, 79), Орельяна, Кике (Альварес, 90), Шарлес (Серхио Энрич, 78)«Валенсия»: Силлессен, Васс (Флоренци, 62), Мангала, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Парехо, Кондогбья, Солер (Гамейро, 46), Родриго, Гонсалу Гедеш (Черышев, 62), Торрес (Гомес, 84)Предупреждения: Эскаланте, 26. Мангала, 59. Шарлес, 74. Серхио Энрич, 81. Орельяна, 83Удаление: Мангала, 89