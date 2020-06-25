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    Футболисты тульского «Арсенала» сдали тесты на коронавирус

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    Тульский «Арсенал» сдал тесты на коронавирус, которые дали отрицательный результат на наличие COVID-19.

    Футболисты тульского «Арсенала»
    Футболисты тульского «Арсенала»

    Об этом рассказал главный врач клуба Александр Резепов.

    «Накануне мы провели углубленное комплексное медицинское обследование команды. Это плановое мероприятие, которое дает большой объем информации и тренерам, и медицинскому штабу.

    Здесь и расширенный анализ крови, и компьютерная диагностика, исследуются многие другие параметры. Отдельно сегодня в соответствии с медицинским регламентном чемпионата мы тестировали команду на коронавирус. Все тесты у нас отрицательные.

    Таким образом, завтра "Арсенал", как и планировалось, вылетает на календарный матч чемпионата в Ростов. Отдельно подчеркну, что, учитывая эпидемиологическую обстановку, мы крайне внимательно подошли к вопросу логистики.

    Нахождение команды в аэропортах будет сведено к минимуму. По сути мы проследуем по маршруту: база — автобус — самолет — автобус в Ростове — отель. Летим чартерным рейсом. В самолете будет находится только наша команда», — приводит слова Резепова «Р-Спорт». 0

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