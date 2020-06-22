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    • Гончаренко уехал в Белоруссию после матча с «Зенитом»
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    Овчинников будет готовить ЦСКА к игре с «Динамо»

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    Московский ЦСКА опубликовал информацию о ситуации с тренерским штабом команды.

    Сергей Овчинников
    Сергей Овчинников

    «Официально: в связи с плохим самочувствием главного тренера Виктора Гончаренко, который в субботу почувствовал недомогание, из-за чего не принял участия в пресс-конференции после матча с "Зенитом", готовить команду к встрече с "Динамо" будет старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников», — сказано в сообщении клубной пресс-службы.

    Ранее появлялась информация, согласно которой Гончаренко уехал в Белоруссию сразу после матча с «Зенитом», проигранного со счетом 0:4.

    Руководство ЦСКА ведет переговоры с главным тренером с целью принять решение о том, останется ли он на своем посту.

    Матч с «Динамо» должен состояться 27 июня в рамках 24-го тура РПЛ. Однако в составе соперника ЦСКА зафиксирована вспышка коронавируса. Основной состав «Динамо» ушел на карантин.

    Матч бело-голубых с «Краснодаром», который должен был состояться в рамках 23-го тура, отложен на июль. 0

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