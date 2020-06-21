Кардифф Сити — Лидс. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (21.06.2020)

Составы команд:
«Кардифф Сити»: Джо Беннетт, Жуниор Хойлетт, Dion Sanderson, Кёртис Нельсон, Джо Раллс, Уилл Волкс, Леандро Бакуна, Каллум Патерсон, Альберт Адома, Шон Моррисон, Алекс Смитис.
«Лидс»: Патрик Бэмфорд, Калвин Филлипс, Матеуш Клих, Tyler Roberts, Бен Уайт, Стюарт Даллас, Лиам Купер, Элдер Кошта, Иллан Меслье, Luke Ayling.
Предыдущий матч соперников: «Лидс» — «Кардифф Сити» 3:3 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:3.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Лидс» со счетом 1:3. 0