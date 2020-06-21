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    «Кардифф Сити» — «Лидс». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Кардифф Сити — Лидс. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (21.06.2020)

    Футбол Футбол Англии Кардифф Сити
    В 14:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Кардифф Сити» — «Лидс».

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    Составы команд:

    «Кардифф Сити»: Джо Беннетт, Жуниор Хойлетт, Dion Sanderson, Кёртис Нельсон, Джо Раллс, Уилл Волкс, Леандро Бакуна, Каллум Патерсон, Альберт Адома, Шон Моррисон, Алекс Смитис.

    «Лидс»: Патрик Бэмфорд, Калвин Филлипс, Матеуш Клих, Tyler Roberts, Бен Уайт, Стюарт Даллас, Лиам Купер, Элдер Кошта, Иллан Меслье, Luke Ayling.

    Предыдущий матч соперников: «Лидс» — «Кардифф Сити» 3:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:3.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Лидс» со счетом 1:3. 0

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