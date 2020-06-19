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    АПЛ. «Саутгемптон» обыграл «Норвич», «Тоттенхэм» играет с «Манчестер Юнайтед»

    Результаты матчей 30-го тура английской Премьер-лиги

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    «Норвич» — «Саутгемптон» 0:3

    «Саутгемптон» в выездном матче 30-го тура английской Премьер-лиги обыграл «Норвич» — 3:0.

    «Святые» вышли вперед на 49-й минуте, когда Дэнни Ингз нанес великолепный обводной удар с двадцати метров.

    Спустя пять минут преимущество гостей упрочил Стюарт Армстронг, поразивший нижний ближний угол ударом с линии штрафной площади.

    Победную точку на 79-й минуте поставил Нейтан Редмонд, ворвавшийся в штрафную и нанесший точный удар низом.

    АПЛ. 30-й тур
    «Норвич» — «Саутгемптон» — 0:3 (0:0)
    Голы: Ингз, 49 (0:1). Армстронг, 54 (0:2). Редмонд, 79 (0:3)«Норвич»: Крул, Клозе, Годфри, Льюис, Ааронс, Трибулль (Вранчич, 62), Маклин, Кантуэлл (Эрнандес, 62), Пукки (Дуда, 80), Дрмич (Мартин, 89), Буэндия (Ида, 80)«Саутгемптон»: Маккарти, Бертранд, Стивенс, Беднарек, Валери (Уокер-Питерс, 90), Уорд-Проуз, Армстронг (Смоллбоун, 82), Хейбьерг, Редмонд (Буфаль, 90), Ингз (Телла, 88), Обафеми (Адамс, 82)Предупреждения: Ингз, 73. Ааронс, 90+2

    В турнирной таблице АПЛ «Саутгемптон» поднялся на 13-е место (37 очков), «Норвич» остался на последнем месте (21 очко).

    «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»

    19 июня, 22:15 мск

    «Уотфорд» — «Лестер»

    20 июня, 14:30 мск

    «Брайтон» — «Арсенал»

    20 июня, 17:00 мск

    «Вест Хэм» — «Вулверхэмптон»

    20 июня, 19:30 мск

    «Борнмут» — «Кристал Пэлас»

    20 июня, 21:45 мск

    «Ньюкасл» — «Шеффилд Юнайтед»

    21 июня, 16:00 мск

    «Астон Вилла» — «Челси»

    21 июня, 18:15 мск

    «Эвертон» — «Ливерпуль»

    21 июня, 21:00 мск

    «Манчестер Сити» — «Бернли»

    22 июня, 22:00 мск

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