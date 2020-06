на своем официальном сайте объявил о переходе нападающего

24-летний немец присоединится к лондонской команде в июле после прохождения медицинского осмотра.

Отмечается, что «синие» предложили Вернеру пятилетний контракт с зарплатой около 12 миллионов евро в год, а сумма отступных за футболиста составит порядка 55 миллионов евро.

В этом сезоне Вернер забил 32 гола и сделал 13 голевых передач в 42 матчах.

We have some @TimoWerner news for you! 👀