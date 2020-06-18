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    Побегалов: У «Урала» будет преимущество в Кубке России за счет матча в РПЛ

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    Главный тренер ярославского «Шинника» Александр Побегалов поделился ожиданиями от четвертьфинального матчу Кубка России против «Урала».

    Александр Побегалов
    Александр Побегалов

    «В четверг завершился третий микроцикл. Состояние игроков более-менее удалось стабилизировать, примерно все уже в общем состоянии, такую задачу мы и ставили.

    После контрольной игры с "Химками" можно будет говорить об игровом тонусе. Для нас сейчас это определенная загадка.

    Понятно, мы контролируем тренировочный процесс, смотрим, как выглядят ребята в тех или иных упражнениях, но ответ даст только игра на Кубок.

    Преимущество "Урала" в том, что они перед встречей с нами успеют провести официальный матч в чемпионате. А это не сравнится с контрольной игрой.

    Вряд ли стоит вести разговор об усталости соперника, все же это команда Премьер-лиги, и она проведет второй матч. Даже думать и рассчитывать на усталость соперника с моей стороны неправильно.

    Подготовка к новому сезону ФНЛ? Все будет зависеть от результата матча с "Уралом". Пока сроки старта нового сезона, которые обозначаются, растянуты.

    Когда будет точная дата начала ФНЛ, тогда и нужно будет корректировать планы подготовки. Опять же, это еще зависит от кубкового матча», — сказал Побегалов «Р-Спорт».

    Напомним, четвертьфинальный матч Олимп-Кубка России состоится 24 июня. Изначально игра была запланирована на 4 марта, однако из-за плохого состояния поля в Ярославле встреча должна была пройти 18 марта в Химках, а затем снова была перенесена на поздний срок.

    В четверг 18 июня «Шинник» провел контрольный матч с «Химками» в рамках подготовки к Кубку России. Ярославский клуб победил со счетом 2:0.

    Отметим, что «Урал» сыграет в 23-м туре РПЛ с казанским «Рубином», игра пройдет 20 июня. 0

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