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    «Атлетико» разбил «Осасуну» на выезде

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    В рамках 29-го тура чемпионата Испании «Осасуна» принимала «Атлетико».

    Жуан Феликс
    Жуан Феликс

    Гости одержали разгромную победу со счетом 5:0.

    Дублем у победителей отметился Жуан Феликс, еще по голу забили Маркос Льоренте, Альваро Мората и Янник Феррейра-Карраско.

    «Атлетико», набрав 48 очков, поднялся на четвертое место. «Осасуна» (35 очков) идет одиннадцатой.

    Примера. 29-й тур
    «Осасуна» — «Атлетико» — 0:5 (0:1)
    Голы: Жоау Феликс, 27 (0:1). Жоау Феликс, 56 (0:2). Льоренте, 79 (0:3). Мората, 82 (0:4). Феррейра-Карраско, 88 (0:5)«Осасуна»: Р.Мартинес, У.Гарсия (Видаль, 67), Лато (Эступиньян, 68), Дав.Гарсия, Эрнандес, Иньиго Перес, Брашанац (Р.Гарсия, 62), Торрес, Монкайола, Арнаис (Лопес, 62), Гальего (Кардона, 79)«Атлетико»: Облак, Савич, Ариас, Хименес, Лоди, Коке, Сауль (Феррейра-Карраско, 84), Э.Эррера, Диегу Коста (Мората, 63), Корреа (Льоренте, 64), Жоау Феликс (Партей, 69)Предупреждения: Ариас, 6. Жоау Феликс, 45+2. Савич, 45+3. Арнаис, 58. Гальего, 73. Иньиго Перес, 85
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