Опубликован план осенних матчей сборной России в Лиге наций

Станислав Черчесов
globallookpress.com
Сообщается, что в период с 3 по 5 сентября подопечные Станислава Черчесова должны будут провести игру со сборной Сербии.
Вот как выглядит остальной график: 6-8 сентября Венгрия — Россия, 10-11 октября Россия — Турция, 13-14 октября Россия — Венгрия, 14-15 ноября Турция — Россия, 17-18 ноября Россия — Сербия.
Также отметим, что 7-8 октября и 11-12 ноября сборная России может провести товарищеские встречи.
Как же приятно объявлять даты матчей.— Сборная России (@TeamRussia) June 17, 2020
📍 Перед вами расписание Лиги наций
📍 Окна для контрольных игр: 7-8 октября и 11-12 ноября
📍 #ЕВРО2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года
Считаем дни! pic.twitter.com/rEZhljdZBq