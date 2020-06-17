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    Опубликован план осенних матчей сборной России в Лиге наций

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    В Twitter сборной России опубликовано осеннее расписание команды на матчи Лиги наций.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов

    Сообщается, что в период с 3 по 5 сентября подопечные Станислава Черчесова должны будут провести игру со сборной Сербии.

    Вот как выглядит остальной график: 6-8 сентября Венгрия — Россия, 10-11 октября Россия — Турция, 13-14 октября Россия — Венгрия, 14-15 ноября Турция — Россия, 17-18 ноября Россия — Сербия.

    Также отметим, что 7-8 октября и 11-12 ноября сборная России может провести товарищеские встречи.

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