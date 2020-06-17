Опубликован план осенних матчей сборной России в Лиге наций

В Twitterопубликовано осеннее расписание команды на матчи Лиги наций.

Сообщается, что в период с 3 по 5 сентября подопечные Станислава Черчесова должны будут провести игру со сборной Сербии.

Вот как выглядит остальной график: 6-8 сентября Венгрия — Россия, 10-11 октября Россия — Турция, 13-14 октября Россия — Венгрия, 14-15 ноября Турция — Россия, 17-18 ноября Россия — Сербия.

Также отметим, что 7-8 октября и 11-12 ноября сборная России может провести товарищеские встречи.

Как же приятно объявлять даты матчей.

📍 Перед вами расписание Лиги наций

📍 Окна для контрольных игр: 7-8 октября и 11-12 ноября

📍 #ЕВРО2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года

Считаем дни! pic.twitter.com/rEZhljdZBq — Сборная России (@TeamRussia) June 17, 2020

0