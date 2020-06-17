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    «Болонья» продлила контракт с главным тренером

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    «Болонья» на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с главным тренером Синишей Михайловичем.

    Синиша Михайлович
    Синиша Михайлович

    Новое соглашение итальянского клуба с сербским специалистом рассчитано до 30 июня 2023 года.

    Михайлович возглавил «Болонью» в конце января 2019 года, сменив в клубе Филиппо Индзаги. Его прежний контракт действовал до 30 июня 2022 года.

    В июле 2019 года Михайлович объявил, что болен лейкемией. Вскоре он прошел три курса химиотерапии, ему был трансплантирован костный мозг донора.

    Ранее тренер заявил, что чувствует себя хорошо. Он надеется, что самое тяжелое осталось позади. 0

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