Голкипер «Краснодара» интересен европейским клубам

Голкиперможет продолжить карьеру в Европе, сообщают «Известия». Интерес к его персоне проявляет сразу несколько клубов из разных чемпионатов.

Напомним, 15 июня «быки» продлили контракт с Крицюком до конца текущего сезона — до 31 июля 2020 года. Однако клуб не намерен продолжать сотрудничество с голкипером по окончании сезона.

«Станислав принял решение покинуть "Краснодар", его не устраивает роль запасного. Через полтора месяца он станет свободным агентом, и уже сейчас к нему есть предметный интерес со стороны нескольких клубов. Одним из таких является греческий "Олимпиакос".

Наставник клуба Педру Мартинш хорошо знает Станислава еще по временам его выступлений в чемпионате Португалии (2013–2016 годы. — прим.). Проявляют к футболисту интерес и ряд турецких грандов. Скорее всего, летом Крицюк уедет в Европу», — рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией.

Ягу Фернандеш, сотрудник агентства D-Sports, представляющего интересы Крицюка, добавил, что на их клиента также есть спрос в чемпионатах Испании и Швейцарии, но конкретные клубы называть не стал. Ранее сообщалось, что на Станислава претендует «Локомотив». 0