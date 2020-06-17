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    Гол Месси помог «Барселоне» обыграть «Леганес»

    «Барселона» — «Леганес»: счет матча 2:0, обзор голов

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    В матче 29-го тура чемпионата Испании «Барселона» одержала домашнюю победу над «Леганесом» со счетом 2:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 46-й минуте. Фати получил мяч у линии штрафной, а затем из-под защитника на исполнение пробил точно в угол ворот.

    На 69-й минуте Лионель Месси в чужой штрафной нарвался на фол Переса, заработав пенальти, который сам же и реализовал.

    Отметим, что в компенсированное время был удален тренер «Леганеса» — Хавьер Агирре наговорил лишнего, после чего увидел перед своими глазами красную карточку.

    «Барселона» лидирует в таблице Примеры, опережая на пять очков «Реал» (у мадридцев игра в запасе). «Леганес» находится на 20-й строчке.

    Примера. 29-й тур
    «Барселона» — «Леганес» — 2:0 (1:0)
    Голы: Фати, 42 (1:0). Месси, 69 — с пенальти (2:0)«Барселона»: тер Штеген, Пике (Юмтити, 73), Лангле, Фирпо, Ракитич, Бускетс (Видаль, 63), Сержи Роберто (Семеду, 53), Артур (Пуч, 73), Месси, Гризманн, Фати (Суарес, 54)«Леганес»: Куэльяр, Сильва (Родригес, 71), Бустинса, Авазьем, Тарин, Рубен Перес, Ресио (Хиль, 85), Эрасо (Амаду, 63), Меса (Ассале, 46), Герреро (Каррильо, 71), РуибальПредупреждения: Бустинса, 37. Рубен Перес, 68. Авазьем, 82. Юмтити, 83. Лангле, 84. Пуч, 84. Фирпо, 89. Ракитич, 90+3
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