«Барселона» — «Леганес»: счет матча 2:0, обзор голов

В матче 29-го тура чемпионата Испанииодержала домашнюю победу надсо счетом 2:0.

Счет в матче был открыт на 46-й минуте. Фати получил мяч у линии штрафной, а затем из-под защитника на исполнение пробил точно в угол ворот.

На 69-й минуте Лионель Месси в чужой штрафной нарвался на фол Переса, заработав пенальти, который сам же и реализовал.

Отметим, что в компенсированное время был удален тренер «Леганеса» — Хавьер Агирре наговорил лишнего, после чего увидел перед своими глазами красную карточку.

«Барселона» лидирует в таблице Примеры, опережая на пять очков «Реал» (у мадридцев игра в запасе). «Леганес» находится на 20-й строчке.