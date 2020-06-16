«Арминия» вернулась в Бундеслигу

из Билефельда гарантировала себе путевку в первую Бундеслигу на следующий сезон.

После ничьих «Гамбурга» с «Оснабрюком» (1:1) и «Хайденхайма» с «Гройтер Фюрт» (0:0) в 32-м тура второй Бундеслиги, подопечные Уве Нойхауза стали недосягаемыми для конкурентов.

Накануне лидеры второго дивизиона чемпионата Германии разгромили дома дрезденское «Динамо» — 4:0.

«Арминия» имеет в активе 61 очко и лидирует в турнирной таблице второй Бундеслиги.

Вторым идет «Гамбург» (54). Третью позицию делят «Штутгарт» и «Хайденхайм» (по 52).

В последний раз «Арминия» играла в элитном дивизионе в сезоне-2008/09.

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