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    ПСЖ не планирует расставаться с Тухелем

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    Спортивный директор ПСЖ Леонардо заявил, что в клубе не ищут замену для главного тренера Томаса Тухеля. Немец останется во главе команды на следующий сезон.

    Томас Тухель
    Томас Тухель

    «Контракт с Тухелем рассчитан еще на год. Он останется в ПСЖ в следующем сезоне. Томас проделал отличную работу, добился хороших результатов.

    Продление контракта мы рассмотрим позже, всему свое время. Мы честны в отношениях с Тухелем», — цитирует Леонардо Le Journal du Dimanche.

    Напомним, что в завершившемся сезоне чемпионата Франции ПСЖ занял первое место. В Лиге чемпионов парижская команда пробилась в четвертьфинал, в настоящий момент проведение турнира приостановлено.

    Тухель работает в ПСЖ с 2018 года. Он два раза выигрывал чемпионат Франции и Суперкубок страны. 0

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