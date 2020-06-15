ПСЖ не планирует расставаться с Тухелем

Спортивный директорзаявил, что в клубе не ищут замену для главного тренера. Немец останется во главе команды на следующий сезон.

«Контракт с Тухелем рассчитан еще на год. Он останется в ПСЖ в следующем сезоне. Томас проделал отличную работу, добился хороших результатов.

Продление контракта мы рассмотрим позже, всему свое время. Мы честны в отношениях с Тухелем», — цитирует Леонардо Le Journal du Dimanche.

Напомним, что в завершившемся сезоне чемпионата Франции ПСЖ занял первое место. В Лиге чемпионов парижская команда пробилась в четвертьфинал, в настоящий момент проведение турнира приостановлено.

Тухель работает в ПСЖ с 2018 года. Он два раза выигрывал чемпионат Франции и Суперкубок страны. 0