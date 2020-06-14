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    «Реал» уверенно обыграл «Эйбар»

    «Реал» — «Эйбар»: счет матча 3:1, обзор голов

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    Мадридский «Реал» одержал домашнюю победу над «Эйбаром» (3:1) в матче 28-го тура чемпионата Испании.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт хозяева на 4-й минуте. Бензема попытался войти в чужую штрафную с левого фланга атаки, но мяч был вынесен защитником прямо на Крооса и Тони прицельно в касание пробил с линии штрафной в дальний верхний угол ворот.

    На 30-й минуте хозяева провели быструю и результативную контратаку. Бензема передачей низом нашел на правом краю чужой штрафной Азара и Эден отпасовал на пустые ворота в центр на Серхио Рамоса.

    На 37-й минуте Бензема классным пасом нашел Азара на правом краю чужой штрафной, но Эден ударом с острого угла пробить голкипера не сумел.

    Тем не менее, мяч отлетел к Марсело, после чего бразилец прицельным ударом отправил его в дальний угол ворот.

    «Эйбар» отквитал один мяч на 60-й минуте. После подачи с углового с правого фланга Бензема вынес мяч прямо под удар Эспосито. Тут же хавбек пробил и рикошетом от спины Бигаса отправил мяч в цель.

    После этого матча «Реал» с 59 очками занимает второе место в таблице чемпионата Испании. «Эйбар» с 27 очками на 16-м месте. 0

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