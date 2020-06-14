Леонардо: Неймар и Мбаппе не покинут клуб летом

Спортивный директорзаявил, что форвардыостанутся в клубе этим летом.

«Ничего не говорит о том, что они покинут клуб летом. Их контракты действительны ещё два года, и мы думаем, как поступить в дальнейшем. Мы хотим двигаться вперёд.

Мбаппе — будущее "ПСЖ". Идеальный сценарий — продление контракта с ним. Все этого хотят. Он уже входит в пятёрку лучших игроков в мире. Лионелю Месси и Криштиану Роналду 32 и 35, Неймару и Мбаппе — 28 и 21, и они в нашем клубе.

Не стоит усложнять. Неймар и Мбаппе — наше грандиозное преимущество, мы найдём способ продолжить работать вместе.

Переход Неймара в "Барселону"? Мы больше не говорили об этом. Он счастлив, провёл отличный сезон и тесно связан с командой», — приводит слова Леонардо Goal.com. 0