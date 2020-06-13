«Фортуна» — «Боруссия» Д: счет матча 0:1, обзор гола

Дортмундскаяодержала победу надв выездном матче 31-го тура немецкой Бундеслиги.

Встреча, которая прошла в Дюссельдорфе, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

«Боруссия» в течение всей игры владела преимуществом, но долгое время не могла воспользоваться своими моментами. На 65-й минуте ей все же удалось отправить мяч в ворота соперника, однако в этом эпизоде арбитр зафиксировал игру рукой со стороны Рафаэла Геррейру.

У «Фортуны» тоже были моменты, особенно в концовке встречи, когда в одной из контратак мяч попал в штангу ворот дортмундцев.

Развязка произошла на пятой компенсированной арбитром минуте второго тайма. Мануэль Аканджи выполнил навес в центр штрафной, откуда Эрлинг Холанн нанес точный удар головой.

В турнирной таблице Бундеслиги «Боруссия» занимает второе место (66 очков), а «Фортуна» — 16-е (28 очков). 0