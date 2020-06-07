Куман: Все знают, что я мечтаю тренировать «Барселону»

Главный тренер сборнойрассказал о своей заветной мечте. До конца тренерской карьеры он бы хотел поработать в

«Я доволен тем, как обстоят дела со сборной и для меня, это самое главное на данный момент. Никто из нас не знает, что произойдёт. В моём контракте есть пункт, который позволит покинуть работу сборной после Евро, но сейчас не время думать об этом. Все знают, что я мечтаю тренировать "Барселону". Надеюсь, у меня будет возможность сделать это. Но, как всегда, это зависит от результатов и успехов в качестве тренера. Нужен большой опыт, чтобы тренировать такую команду, как "Барселона" », — приводит слова специалиста Goal.

Напомним, что в договоре Кумана со сборной Нидерландов есть пункт, который позволит ему уйти в «Барселону» после Евро-2020, если он получит предложение от клуба. 0