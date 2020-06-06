Парфенов: Глушаков дал понять, что был бы не против перейти в «Урал»

Главный тренер «Урала»рассказал, что обсуждал с полузащитником «Ахмата»возможности перехода в клуб из Екатеринбурга.

«Мы живем по возможностям: ищем способную молодежь, стараемся растить своих ребят.

Но не отказываемся и от тех, кто, независимо от возраста, как Погребняк, хочет верой и правдой служить "Уралу".

Или, как в свое время Смолов, пожелавший прийти к нам, чтобы изменить свою игровую судьбу.

Не думали ли о возвращении Шатова и Ерохина? Мы бы рады. Но вы же прекрасно понимаете, что у нас нет возможностей создать им такие же финансовые условия, которые они имеют сегодня в Питере. Возможно, что-то могла бы решить аренда.

Была мысль пригласить к себе Глушакова. И у нас даже состоялся с Денисом на эту тему позитивный разговор, в котором он дал понять, что был бы не против такого варианта.

Но на тот момент у него еще не окончательно все определилось со "Спартаком". И эта тема повисла в воздухе», — приводит слова Парфенова «Спорт-Экспресс».

Напомним, в начале июня в СМИ появились слухи о возможном уходе 33-летнего Глушакова из «Ахмата» в конце сезона.

Одним из вариантов продолжения карьеры игрока назывался московский «Спартак», где он выступал с 2013 по 2019 годы.

В текущем сезоне Глушаков провел 17 матчей в РПЛ, забив 2 мяча. 0