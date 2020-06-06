ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп ГвардиолаАпелляция «МанСити» на санкции УЕФА. Что поставлено на карту?
  • 22:17
    • Стало известно место расположения «Бойцовского острова»
  • 21:25
    • Гол Джана принес дортмундской «Боруссии» победу над «Гертой»
  • 20:51
    • СМИ: «Барселона» выставит Дембеле на трансфер
  • 18:54
    • «Шахтер» удержал победу над «Десной», Марлос оформил дубль
  • 18:26
    • «Лейпциг» упустил победу над «Падерборном»
    Все новости спорта

    Парфенов: Глушаков дал понять, что был бы не против перейти в «Урал»

    Футбол Урал Арсенал Тула Спартак Зенит РПЛ Футбол России Трансферы Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов рассказал, что обсуждал с полузащитником «Ахмата» Денисом Глушаковым возможности перехода в клуб из Екатеринбурга.

    Денис Глушаков
    Денис Глушаков

    «Мы живем по возможностям: ищем способную молодежь, стараемся растить своих ребят.

    Но не отказываемся и от тех, кто, независимо от возраста, как Погребняк, хочет верой и правдой служить "Уралу".

    Или, как в свое время Смолов, пожелавший прийти к нам, чтобы изменить свою игровую судьбу.

    Не думали ли о возвращении Шатова и Ерохина? Мы бы рады. Но вы же прекрасно понимаете, что у нас нет возможностей создать им такие же финансовые условия, которые они имеют сегодня в Питере. Возможно, что-то могла бы решить аренда.

    Была мысль пригласить к себе Глушакова. И у нас даже состоялся с Денисом на эту тему позитивный разговор, в котором он дал понять, что был бы не против такого варианта.

    Но на тот момент у него еще не окончательно все определилось со "Спартаком". И эта тема повисла в воздухе», — приводит слова Парфенова «Спорт-Экспресс».

    Напомним, в начале июня в СМИ появились слухи о возможном уходе 33-летнего Глушакова из «Ахмата» в конце сезона.

    Одним из вариантов продолжения карьеры игрока назывался московский «Спартак», где он выступал с 2013 по 2019 годы.

    В текущем сезоне Глушаков провел 17 матчей в РПЛ, забив 2 мяча. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • От теории к практике. Как РПЛ готовится к возобновлению сезона
  • 04/06/2020 в 22:05
    •
  • Прогноз
  • «Боавишта» — «Морейренсе»
  • 5.80
  • 06/06/2020 в 23:15
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Поднимется ли «Боавишта» в верхнюю часть таблицы?
  • «Боавишта» — «Морейренсе». Прогноз и ставки
  • 5.80
    •
  • «Вердеру» будет сложно набрать очки в игре с «волками»
  • «Вердер» — «Вольфсбург». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Чем закончится таллинское дерби лидеров Мейстрилиги?
  • «Нымме Калью» — «Флора Таллин». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 2500 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Тренировочное поле в Швеции Футбол Изнурительная предсезонка. В Швеции готовятся к сезону почти шесть месяцевМестный чемпионат должен стартовать 14 июня 05/06/2020 в 12:540
  • 17:06
    • Вагнер Лав примет решение о будущем 8-9 июня
  • 15:12
    • Суарес готов сыграть против «Мальорки»
  • 14:11
    • «Рома» хочет продлить аренду Смоллинга
    Сергей Семак Футбол От теории к практике. Как РПЛ готовится к возобновлению сезонаИзучаем, как и насколько продвинулась РПЛ в подготовке возобновления чемпионата России 04/06/2020 в 22:050
  • Экспресс дня

  • «Унион» и «Шальке» огорчат друг друга?
  • 3.79
    •
  • 00:03
    • «Арсенал» разгромил «Чарльтон» в товарищеском матче
  • 23:50
    • Клопп: Как объяснить игрокам, что после отказа от зарплат мы покупаем футболиста за 60 млн?
  • 23:36
    • Рахимов: Йоветич — футболист хорошего качества, но много травм
    АПЛ вернется 17 июня Футбол От вылета до финансов: шесть проблем рестарта АПЛВ Англии остается целый ряд вопросов, которые еще предстоит решить перед возобновлением сезона 04/06/2020 в 16:130
  • 23:18
    • Парфенов: Глушаков дал понять, что был бы не против перейти в «Урал»
  • 22:52
    • Федун заявил о возобновлении работы после выхода из больницы
  • 22:35
    • Игуаин рискует пропустить полуфинал Кубка Италии
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.80
  • Прогноз на матч Боавишта — Морейренсе
  • Футбол
  • 06/06/2020 в 23:15
    •  1.76
  • Прогноз на матч Вердер — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Эрцгебирге Ауэ — Карлсруэ
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  4.40
  • Прогноз на матч Ганновер — Хайденхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Штутгарт — Оснабрюк
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Нымме Калью — Флора Таллин
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Витебск — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  4.60
  • Прогноз на матч Унион — Шальке
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.79
  • Экспресс дня 7 июня
  • Сегодня в 17:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Динамо К — Александрия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч ЭБ/Стреймур — Скала
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч КИ Клаксвик — НСИ Рунавик
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие