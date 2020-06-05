Спортивный директор «Тамбова»: Ведём переговоры о переезде в Нижний Новгород

«Ведутся переговоры, обсуждаем разные варианты. В том числе и возможность того, чтобы "Нижний Новгород" переедет в Тамбов, а мы переедем в Нижний Новгород.
Но возможен вариант, при котором мы будем играть в Тамбове», — сказал Худяков «Чемпионату».
В первой половине сезона «Тамбов» играл на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Стадион в Тамбове с 2017 года находится на реконструкции.
Тамбовчане планировали вернуться на домашнюю арену ещё осенью 2019-го, но подготовить стадион им не удалось.
Чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса. Турнир возобновится 19 июня. 0