Спортивный директор «Тамбова»: Ведём переговоры о переезде в Нижний Новгород

Спортивный директор «Тамбова»сообщил о переговорах с властями Нижнего Новгорода о возможном проведении матчей в этом городе.

«Ведутся переговоры, обсуждаем разные варианты. В том числе и возможность того, чтобы "Нижний Новгород" переедет в Тамбов, а мы переедем в Нижний Новгород.

Но возможен вариант, при котором мы будем играть в Тамбове», — сказал Худяков «Чемпионату».

В первой половине сезона «Тамбов» играл на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Стадион в Тамбове с 2017 года находится на реконструкции.

Тамбовчане планировали вернуться на домашнюю арену ещё осенью 2019-го, но подготовить стадион им не удалось.

Чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса. Турнир возобновится 19 июня. 0