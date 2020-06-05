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    Московское «Динамо» признали победителем молодежного первенства

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    На общем собрании клубов Российской Премьер-лиги, прошедшем 5 июня, были подведены итоги молодежного первенства.

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    Официальный сайт РПЛ сообщает, что победителем турнира признано московское «Динамо».

    Розыгрыш молодежного первенства был прерван 17 марта из-за пандемии коронавируса после 22 туров из 30, но, в отличие от чемпионата России, соревнования возобновлять не будут.

    После 22 туров динамовцы на 4 очка опережали ЦСКА. Решение РПЛ должно быть утверждено на Исполкоме РФС.

    «Динамо» выиграло молодежное первенство России в четвертый раз в истории и теперь делит рекорд по количеству побед в турнире вместе со «Спартаком».

    Ранее молодежная команда бело-голубых становилась лучшей в 2012, 2014 и 2015 годах. 0

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