Известен календарь АПЛ на ближайшие туры

В The Independent сообщили о том, что вещатели АПЛ определились с датами и временем проведения оставшихся матчей турнира, перенесенного из-за пандемии.

Турнир возобновится путем доигровки отложенных поединков 28 тура, в котором еще должны сыграть «Манчестер Сити» и «Арсенал», а также «Астон Вилла» и «Шеффилд Юнайтед».

17 июня, среда

«Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед» 20:00

«Манчестер Сити» — «Арсенал» 22:00

19 июня, пятница

«Норвич» — «Саутгемптон» 20:00

«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» 22:00

20 июня, суббота

«Уотфорд» — «Лестер» 14:30

«Брайтон» — «Арсенал» 17:00

«Вест Хэм» — «Вулверхэмптон» 19:30

«Борнмут» — «Кристал Пэлас» 21:45

21 июня, воскресенье

«Ньюкасл» — «Шеффилд» 18:00

«Астон Вилла» — «Челси» 20:30

«Эвертон» — «Ливерпуль» 21:00

22 июня, понедельник

«Манчестер Сити» — «Бернли» 20:00

23 июня, вторник

«Саутгемптон» — «Арсенал» 20:00

«Тоттенхэм» — «Вест Хэм» 22:15

24 июня, среда

«Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд» 20:00

«Ньюкасл» — «Астон Вилла» 20:00

«Норвич» — «Эвертон» 20:00

«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» 22:15

25 июня, четверг

«Бёрнли» — «Уотфорд» 20:00

«Лестер» — «Брайтон» 20:00

«Челси» — «Манчестер Сити» 22:15

«Вулверхэмптон» — «Борнмут» 22:15

28 июня, воскресенье

«Астон Вилла» — «Вулверхэмптон» 14:00

«Уотфорд» — «Саутгемптон» 16:30

29 июня, понедельник

«Кристал Пэлас» — «Бёрнли» 22:00

30 июня, вторник

«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед» 20:00

«Шеффилд» — «Тоттенхэм» 22:15

1 июля, среда

«Борнмут» — «Ньюкасл» 20:00

«Эвертон» — «Лестер» 20:00

«Вест Хэм» — «Челси» 22:15

2 июля, четверг

«Арсенал» — «Норвич» 20:00

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль» 22:15

Время начала матчей московское. Данный план, как утверждает источник, еще не подтвержден официально, но в скором времени лига должна сделать официальное заявление. 0