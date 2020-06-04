Известен календарь АПЛ на ближайшие туры

Турнир возобновится путем доигровки отложенных поединков 28 тура, в котором еще должны сыграть «Манчестер Сити» и «Арсенал», а также «Астон Вилла» и «Шеффилд Юнайтед».
17 июня, среда
«Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед» 20:00
«Манчестер Сити» — «Арсенал» 22:00
19 июня, пятница
«Норвич» — «Саутгемптон» 20:00
«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» 22:00
20 июня, суббота
«Уотфорд» — «Лестер» 14:30
«Брайтон» — «Арсенал» 17:00
«Вест Хэм» — «Вулверхэмптон» 19:30
«Борнмут» — «Кристал Пэлас» 21:45
21 июня, воскресенье
«Ньюкасл» — «Шеффилд» 18:00
«Астон Вилла» — «Челси» 20:30
«Эвертон» — «Ливерпуль» 21:00
22 июня, понедельник
«Манчестер Сити» — «Бернли» 20:00
23 июня, вторник
«Саутгемптон» — «Арсенал» 20:00
«Тоттенхэм» — «Вест Хэм» 22:15
24 июня, среда
«Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд» 20:00
«Ньюкасл» — «Астон Вилла» 20:00
«Норвич» — «Эвертон» 20:00
«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» 22:15
25 июня, четверг
«Бёрнли» — «Уотфорд» 20:00
«Лестер» — «Брайтон» 20:00
«Челси» — «Манчестер Сити» 22:15
«Вулверхэмптон» — «Борнмут» 22:15
28 июня, воскресенье
«Астон Вилла» — «Вулверхэмптон» 14:00
«Уотфорд» — «Саутгемптон» 16:30
29 июня, понедельник
«Кристал Пэлас» — «Бёрнли» 22:00
30 июня, вторник
«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед» 20:00
«Шеффилд» — «Тоттенхэм» 22:15
1 июля, среда
«Борнмут» — «Ньюкасл» 20:00
«Эвертон» — «Лестер» 20:00
«Вест Хэм» — «Челси» 22:15
2 июля, четверг
«Арсенал» — «Норвич» 20:00
«Манчестер Сити» — «Ливерпуль» 22:15
Время начала матчей московское. Данный план, как утверждает источник, еще не подтвержден официально, но в скором времени лига должна сделать официальное заявление. 0