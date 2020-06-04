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    Известен календарь АПЛ на ближайшие туры

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    В The Independent сообщили о том, что вещатели АПЛ определились с датами и временем проведения оставшихся матчей турнира, перенесенного из-за пандемии.

    Одион Игало
    Одион Игало

    Турнир возобновится путем доигровки отложенных поединков 28 тура, в котором еще должны сыграть «Манчестер Сити» и «Арсенал», а также «Астон Вилла» и «Шеффилд Юнайтед».

    17 июня, среда

    «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед» 20:00

    «Манчестер Сити» — «Арсенал» 22:00

    19 июня, пятница

    «Норвич» — «Саутгемптон» 20:00

    «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» 22:00

    20 июня, суббота

    «Уотфорд» — «Лестер» 14:30

    «Брайтон» — «Арсенал» 17:00

    «Вест Хэм» — «Вулверхэмптон» 19:30

    «Борнмут» — «Кристал Пэлас» 21:45

    21 июня, воскресенье

    «Ньюкасл» — «Шеффилд» 18:00

    «Астон Вилла» — «Челси» 20:30

    «Эвертон» — «Ливерпуль» 21:00

    22 июня, понедельник

    «Манчестер Сити» — «Бернли» 20:00

    23 июня, вторник

    «Саутгемптон» — «Арсенал» 20:00

    «Тоттенхэм» — «Вест Хэм» 22:15

    24 июня, среда

    «Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд» 20:00

    «Ньюкасл» — «Астон Вилла» 20:00

    «Норвич» — «Эвертон» 20:00

    «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» 22:15

    25 июня, четверг

    «Бёрнли» — «Уотфорд» 20:00

    «Лестер» — «Брайтон» 20:00

    «Челси» — «Манчестер Сити» 22:15

    «Вулверхэмптон» — «Борнмут» 22:15

    28 июня, воскресенье

    «Астон Вилла» — «Вулверхэмптон» 14:00

    «Уотфорд» — «Саутгемптон» 16:30

    29 июня, понедельник

    «Кристал Пэлас» — «Бёрнли» 22:00

    30 июня, вторник

    «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед» 20:00

    «Шеффилд» — «Тоттенхэм» 22:15

    1 июля, среда

    «Борнмут» — «Ньюкасл» 20:00

    «Эвертон» — «Лестер» 20:00

    «Вест Хэм» — «Челси» 22:15

    2 июля, четверг

    «Арсенал» — «Норвич» 20:00

    «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» 22:15

    Время начала матчей московское. Данный план, как утверждает источник, еще не подтвержден официально, но в скором времени лига должна сделать официальное заявление. 0

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