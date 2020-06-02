В семье Гаттузо произошла трагедия

Сестра главного тренераумерла в возрасте 37 лет.

Пресс-службы «Наполи», а также бывшего клуба Гаттузо «Милана» уже принесли специалисту свои соболезнования.

«Аурелио де Лаурентис, члены его семьи, тренерский штаб, футболисты и сотрудники "Наполи" крепко обнимают Рино Гаттузо и разделяют с ним всю боль утраты его сестры Франчески. Мы всем сердцем с тобой, Рино», — говорится в сообщении «Наполи».

В «Милане» Франческа Гаттузо долгое время работала на позиции секретаря.

«Франческа Гаттузо встретила болезнь с теми же силой и энергией, что дарила клубу и болельщикам каждый день. Рино, мы разделяем с тобой и твоей семьей огромную боль от потери. Покойся с миром, дорогая Франческа», — говорится в заявлении «Милана».

Точная причина смерти не называется, однако известно, что Франческа была госпитализирована в феврале и с тех пор пребывала в реанимации. 0