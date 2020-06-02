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    В семье Гаттузо произошла трагедия

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    Сестра главного тренера «Наполи» Дженнаро Гаттузо Франческа умерла в возрасте 37 лет.

    Дженнаро Гаттузо
    Дженнаро Гаттузо

    Пресс-службы «Наполи», а также бывшего клуба Гаттузо «Милана» уже принесли специалисту свои соболезнования.

    «Аурелио де Лаурентис, члены его семьи, тренерский штаб, футболисты и сотрудники "Наполи" крепко обнимают Рино Гаттузо и разделяют с ним всю боль утраты его сестры Франчески. Мы всем сердцем с тобой, Рино», — говорится в сообщении «Наполи».

    В «Милане» Франческа Гаттузо долгое время работала на позиции секретаря.

    «Франческа Гаттузо встретила болезнь с теми же силой и энергией, что дарила клубу и болельщикам каждый день. Рино, мы разделяем с тобой и твоей семьей огромную боль от потери. Покойся с миром, дорогая Франческа», — говорится в заявлении «Милана».

    Точная причина смерти не называется, однако известно, что Франческа была госпитализирована в феврале и с тех пор пребывала в реанимации. 0

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