Побегалов: Врачам и тренерам нужно проявить мастерство, чтобы подготовить «Шинник» за 24 дня

Главный тренер «Шинника»рассказал о планах по подготовке к четвертьфиналу Кубка России с

«Мы планировали начать подготовку чуть раньше, но поскольку ждали результатов тестов на коронавирус, разрешения наших областных властей на проведение сборов, мы смогли собраться только 31 мая.

Если игра запланирована на 24 июня, и она состоится, мы имеем 24 дня на подготовку.

В таких условиях, пусть ребята и занимались по индивидуальным программам, но, опросив их и посмотрев результаты первых тренировок, понятно, что все в очень разном состоянии.

Медицинскому и тренерскому штабу нужно проявить мастерство, чтобы за 24 дня качественно подготовить команду.

Ситуация с качеством поля изменилась кардинально. Произошли организационные моменты на стадионе, которые заставили обратить внимание на работы, погода позволила.

Поле находится в отличном состоянии, у нас есть надежда, что игра состоится в Ярославле.

По поводу сезона в ФНЛ. Понятно, что со спортивной точки зрения такое завершение сезона усугубило некоторые моменты.

Но, что касается РПЛ, это продуманное решение о возобновлении чемпионата. В ФНЛ тоже приняли очень взвешенное и правильное решение.

Потому что в те сроки, которые нужно было завершить все туры, это было практически нереально сделать.

Как бы ни прискорбно, в том числе и "Шиннику", но таковы реалии», — сказал Побегалов в эфире программы «8-16» на «Матч Премьер». 0