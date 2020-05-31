«Боруссия» М — «Унион»: счет матча 4:1, обзор голов

Менхенгладбахскаяодержала домашнюю победу над берлинским(4:1) в матче 29-го тура чемпионата Германии.

Счет в матче был открыт на 17-й минуте. Хозяева накрыли соперника прессингом, Херрман сделал передачу вперёд — Флориан Нойхаус смело полез в штрафную и пробил из борьбы — мяч от штанги влетел в ворота «Униона».

На 41-й минуте быстрая атака прошла у «Боруссии», Плеа убежал по левому флангу и мягко навесил в штрафную, а Марку Тюрам головой переправил мяч в сетку.

Гости отквитали один мяч на 50-й минуте. Промель сделал заброс из глубины, Ингвартсен сделал скидку во вратарскую, а Себастьян Андерссон переправил мяч в сетку ворот «Боруссии».

На 59-й минуте Хофман пошёл в прессинг и отобрал мяч у Промеля, тут же прошёл прострел во вратарскую, а Тюрам без помех поразил ворота «Униона».

Окончательный счет был установлен на 81-й минуте. Бенсебени рванул по левому флангу и вырезал передачу в центр штрафной, Алассан Плеа подстроился и в касание переправил мяч в угол ворот гостей.

«Боруссия» вернула себе 3-е место в турнирной таблице Бундеслиги, обгоняя «Байер» по разнице забитых и пропущенных мячей. От дортмундских одноклубников их отделяет 1 очко, от «Баварии» — 11.