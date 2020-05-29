«Городея» — «Неман»: счет матча 0:2, обзор голов

нанес поражениев выездном матче 11-го тура чемпионата Белоруссии.

Встреча, которая прошла на стадионе «Городея», завершилась со счетом 0:2.

Уже на 50-й минуте гости остались в меньшинстве — прямую красную карточку получил вратарь Дмитрий Дударь за фол последней надежды.

Несмотря на это, уже на 67-й минуте «Неман» вышел вперед благодаря точному удару Гегама Кадимяна с пенальти.

Победную точку на 76-й минуте поставил Максим Яблонский.

В турнирной таблице чемпионата Белоруссии «Неман» занимает восьмое место (14 очков), а «Городея» — 13-е (12 очков). 0