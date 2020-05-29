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    «Неман» в меньшинстве выиграл у «Городеи»

    «Городея» — «Неман»: счет матча 0:2, обзор голов

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    «Неман» нанес поражение «Городее» в выездном матче 11-го тура чемпионата Белоруссии.

    Футболисты «Немана»
    Футболисты «Немана»

    Встреча, которая прошла на стадионе «Городея», завершилась со счетом 0:2.

    Уже на 50-й минуте гости остались в меньшинстве — прямую красную карточку получил вратарь Дмитрий Дударь за фол последней надежды.

    Несмотря на это, уже на 67-й минуте «Неман» вышел вперед благодаря точному удару Гегама Кадимяна с пенальти.

    Победную точку на 76-й минуте поставил Максим Яблонский.

    В турнирной таблице чемпионата Белоруссии «Неман» занимает восьмое место (14 очков), а «Городея» — 13-е (12 очков). 0

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