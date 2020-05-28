«Уфа» разместит фотографии болельщиков на трибунах

предложила болельщикам необычный способ «оказаться» на трибунах стадиона на домашних матчах в домашних матчах оставшейся части сезона-2019/20.

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Клуб попросил болельщиков прислать свои фотографии в экипировке команды, сделанные на стадионе клуба.

«Учитывая непростую эпидемиологическую обстановку из-за коронавирусной инфекции эти матчи пройдут в закрытом формате. Но у каждого из вас есть уникальная возможность стать частью одной команды и оказаться на трибунах стадиона. Присылайте свое фото 2 июня 2020 года в экипировке "Уфы" или со стадиона "Нетяник", — говорится в заявлении на сайте клуба. 0