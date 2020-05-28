ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «РБ Лейпциг» упустил отличный шанс приблизиться к «Боруссии» Д«Лейпцигу» не стоит мечтать о титуле
  • 17:19
    • СМИ назвали дату рестарта АПЛ
  • 15:45
    • CМИ: РПЛ согласовала проведение матчей со зрителями
  • 13:12
    • Ещё у четырех игроков «Локомотива» выявлен коронавирус
  • 17:35
    • «Наполи» готов заплатить за Азмуна 25 миллионов евро
  • 16:53
    • Три клуба претендуют на Жоау Мариу
    Все новости спорта

    Гендиректор «Зенита»: Игра со зрителями — это хорошо, но нужен системный подход

    Футбол Зенит РПЛ Футбол РоссииКоронавирус в спорте Болельщики Между тем Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отметил, что нужно системно подойти к вопросу проведения матчей чемпионата России со зрителями.

    Александр Медведев
    Александр Медведев

    Ранее появилась информация, что РПЛ согласовала проведение матчей со зрителями с 21 июня, при этом трибуны могут быть заполнены максимум на 10%.

    «Хотим ли мы играть со зрителями матчи нынешнего сезона РПЛ? Тут и двух мнений быть не может, игра со зрителями не просто лучше, а критически лучше, чем без.

    Но в нынешней ситуации надо системно подойти к вопросу. Этим и занимаются РПЛ, РФС, Роспотребнадзор.

    Мы со своей стороны эту инициативу поддерживаем, готовы помогать и выполнять все регламенты.

    Верю ли я в это? Чтобы добиться успеха, надо в него верить. Надеемся, что работа по этому вопросу создаст условия, чтобы без рисков перейти к игре со зрителями», — сказал Медведев «Чемпионату». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Карантин снят. Как РПЛ готовится к возобновлению сезона
  • Вчера в 03:05
    •
  • Прогноз
  • «Штутгарт» — «Гамбург»
  • 2.32
  • Сегодня в 21:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто приблизится к выходу в элитный дивизион?
  • «Штутгарт» — «Гамбург». Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
  • «Б-36 Торсхавн» удержит первую строчку?
  • «ТБ Тверойри» — «Б-36 Торсхавн». Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
  • Прервет ли «Байер» свою безвыигрышную серию выездов в Фрайбург?
  • «Фрайбург» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 2500 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Милан» — «Шальке». Лига чемпионов 2005/2006 Футбол Играли достойно, но пролетели мимо. О матче «Шальке» на «Сан-Сиро» в 2005-мВ 2005-м году «Шальке» здорово выглядел в Лиге чемпионов, но закончил группу не очень удачно Вчера в 18:030
  • 14:59
    • Два игрока «Фулхэма» заразились коронавирусом
  • 14:46
    • «Реал» готов отдать за Погба четырех игроков
  • 12:50
    • Анюков завершил игровую карьеру
    Оливер Гласнер Футбол Разгром в Леверкузене. «Вольфсбург» прервал впечатляющую серию «Байера»«Байер» проиграл впервые с февраля, а «Вольфсбург» укрепил позицию в таблице Вчера в 16:110
  • Экспресс дня

  • «Фрайбург» и «Байер» сыграют осторожно?
  • 3.21
    •
  • 18:43
    • Гендиректор «Зенита»: Игра со зрителями — это хорошо, но нужен системный подход
  • 18:35
    • Финал Кубка Бельгии состоится 1 августа
  • 18:13
    • Президент «Панатинаикоса» назвал руководство Евролиги «мафиози и диктаторами»
    Киммих принес победу «Баварии» Футбол Только всемогущий крах помешает «Баварии» сохранить титулРеакция прессы на матч «Боруссия» Дортмунд — «Бавария» Вчера в 05:150
  • 11:53
    • СКА обменял Каблукова и Карпова в «Амур»
  • 07:16
    • «СЭ»: «Сочи» аннулировал контракт с Рами
  • 07:00
    • «Локомотив» не смог продлить аренду Жоау Мариу
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.75
  • Прогноз на матч ХБ Торсхавн — Викингур
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч ТБ Тверойри — Б-36 Торсхавн
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч КИ Клаксвик — ЭБ/Стреймур
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Скала — АБ Аргир
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Штутгарт — Гамбург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.39
  • Экспресс дня 28 мая
  • Сегодня в 21:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — Смолевичи
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Шленск — Ракув
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Дармштадт — Гройтер Фюрт
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Городея — Неман
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Фрайбург — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  3.21
  • Экспресс дня 29 мая
  • Завтра в 21:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие