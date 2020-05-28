Гендиректор «Зенита»: Игра со зрителями — это хорошо, но нужен системный подход

Генеральный директор «Зенита»отметил, что нужно системно подойти к вопросу проведения матчей чемпионата России со зрителями.

Ранее появилась информация, что РПЛ согласовала проведение матчей со зрителями с 21 июня, при этом трибуны могут быть заполнены максимум на 10%.

«Хотим ли мы играть со зрителями матчи нынешнего сезона РПЛ? Тут и двух мнений быть не может, игра со зрителями не просто лучше, а критически лучше, чем без.

Но в нынешней ситуации надо системно подойти к вопросу. Этим и занимаются РПЛ, РФС, Роспотребнадзор.

Мы со своей стороны эту инициативу поддерживаем, готовы помогать и выполнять все регламенты.

Верю ли я в это? Чтобы добиться успеха, надо в него верить. Надеемся, что работа по этому вопросу создаст условия, чтобы без рисков перейти к игре со зрителями», — сказал Медведев «Чемпионату». 0