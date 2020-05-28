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    «Локомотив» не смог продлить аренду Жоау Мариу

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    Полузащитник Жоау Мариу, права на которого принадлежат «Интеру», покинет «Локомотив» после 30 июня, когда закончится срок его аренды.

    Жоау Мариу
    Жоау Мариу

    Скаут московского клуба Андрей Лосюк не смог договориться с миланцами о продлении аренды португальца до фактического завершения сезона, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Выкупить права на него у миланского клуба «Локо» не сможет из-за высокой цены — 18 миллионов евро.

    Напомним, что сезон в российской Премьер-Лиге был прерван в марте из-за пандемии коронавируса после 22-го тура. На заседании исполкома РФС 15 мая было принято решение возобновить РПЛ-2019/20 с 21 июня.

    Изначально сезон должен был завершиться в мае, теперь же окончание чемпионата планируется во второй половине июля. 0

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