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    Возобновление чемпионата Англии запланировано на 17 июня

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    Английская премьер-лига запланировала на 17 июня возобновление сезона-2019/20, прерванного в марте из-за пандемии коронавируса Covid-19.

    АПЛ вернется матчем «Ман Сити» — «Арсенал»
    АПЛ вернется матчем «Ман Сити» — «Арсенал»

    Чемпионат возобновится перенесенными матчами «Манчестер Сити» — «Арсенал» и «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед».

    Следующие игры начнутся с 19 июня. Матчи будут проходить без зрителей и при соблюдении всех требований безопасности.

    «Мы предварительно договорились возобновить премьер-лигу в среду 17 июня.

    Но эту дату нельзя подтвердить, пока мы не выполним все необходимые требования безопасности, так как здоровье и благополучие всех участников матчей и болельщиков является нашим приоритетом», — цитирует исполнительного директора АПЛ Ричарда Мастерса сайт лиги.

    Напомним, что 25 мая власти разрешили командам Премьер-лиги возобновить контактные групповые занятия.

    После 29-ти туров, проведенных до приостановки сезона, лидером турнирной таблицы АПЛ является «Ливерпуль», который на 25 очков опережает «Манчестер Сити».

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