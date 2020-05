Возобновление чемпионата Англии запланировано на 17 июня

запланировала на 17 июня возобновление сезона-2019/20, прерванного в марте из-за пандемии коронавируса Covid-19.

Чемпионат возобновится перенесенными матчами «Манчестер Сити» — «Арсенал» и «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед».

Следующие игры начнутся с 19 июня. Матчи будут проходить без зрителей и при соблюдении всех требований безопасности.

«Мы предварительно договорились возобновить премьер-лигу в среду 17 июня.

Но эту дату нельзя подтвердить, пока мы не выполним все необходимые требования безопасности, так как здоровье и благополучие всех участников матчей и болельщиков является нашим приоритетом», — цитирует исполнительного директора АПЛ Ричарда Мастерса сайт лиги.

Напомним, что 25 мая власти разрешили командам Премьер-лиги возобновить контактные групповые занятия.

После 29-ти туров, проведенных до приостановки сезона, лидером турнирной таблицы АПЛ является «Ливерпуль», который на 25 очков опережает «Манчестер Сити».

📅 17.06.2020

Premier League Shareholders today agreed to a new provisional restart date for the 2019/20 season of Wednesday 17 June, provided that all safety requirements are in place