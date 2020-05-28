Возобновление чемпионата Англии запланировано на 17 июня

Чемпионат возобновится перенесенными матчами «Манчестер Сити» — «Арсенал» и «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед».
Следующие игры начнутся с 19 июня. Матчи будут проходить без зрителей и при соблюдении всех требований безопасности.
«Мы предварительно договорились возобновить премьер-лигу в среду 17 июня.
Но эту дату нельзя подтвердить, пока мы не выполним все необходимые требования безопасности, так как здоровье и благополучие всех участников матчей и болельщиков является нашим приоритетом», — цитирует исполнительного директора АПЛ Ричарда Мастерса сайт лиги.
Напомним, что 25 мая власти разрешили командам Премьер-лиги возобновить контактные групповые занятия.
После 29-ти туров, проведенных до приостановки сезона, лидером турнирной таблицы АПЛ является «Ливерпуль», который на 25 очков опережает «Манчестер Сити».
📅 17.06.2020— Premier League (@premierleague) May 28, 2020
Premier League Shareholders today agreed to a new provisional restart date for the 2019/20 season of Wednesday 17 June, provided that all safety requirements are in place